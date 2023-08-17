هل يخسر العراق الفرات ودجلة بسبب الجفاف؟ خبير يُجيب - عاجل

2023/08/17 | 20:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شدد الخبير في الشأن المائي، عادل المختار، اليوم الخميس (17 آب 2023)، على ضرورة تدارك الحكومة للوضع المائي في البلاد وتجنب "كوارث حقيقية".

وقال المختار، لـ"بغداد اليوم"، إن "أزمة الجفاف التي يمر بها العراق في نهري دجلة والفرات، وأصبح حالهما صعب جداً في ظل هذه الأزمة، ما ينذر بكوارث حقيقية تتعلق بالجانب الاقتصادي وحتى البيئي، وهي تدفع الى هجرة سكانية من الريف الى المدينة في القريب العاجل".

وأضاف، "نعتقد ان أزمة الجفاف أكثر خطورة في نهر الفرات، وعلى الحكومة العراقية التحرك سريعاً لإنقاذ نهر دجلة من خلال زيادة كمية الاطلاقات فيه من تركيا، وبخلافه سيكون مصير دجلة أسوأ بكثير من الفرات خلال الفترة المقبلة".

وكانت وزارة المائية عدت في وقت سابق المخزون المائي في العراق، بـ"الأدنى في تاريخ الدولة العراقية الحديثة منذ مطلع عشرينيات القرن الماضي".

وفي زيارة إلى العراق الأسبوع الماضي، حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك من أن ما يشهده العراق من جفاف وارتفاع في درجات الحرارة هو بمثابة "إنذار" للعالم أجمع.

ويعود هذا الوضع المأساوي لواقع أن العراق يعيش عامه الرابع من الجفاف، ويعدّ من الدول الخمس الأكثر تأثراً ببعض تداعيات التغير المناخي وفق الأمم المتحدة.

وذلك لتراجع نسبة الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، لكن السلطات تحمّل جزءا من المسؤولية إلى سدود تبنيها الجارتان تركيا وإيران على منابع دجلة والفرات، ما يسبب انخفاضاً في منسوب الأنهر التي تعبر العراق.