بـ58 مليار دينار.. ذي قار تترقب نهضة كبيرة بطرقها وجسورها

2023/08/17 | 22:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أعلنت مديرية الطرق والجسور في محافظة ذي قار، يوم الخميس، عن عدد المشاريع المخصصة لها ضمن مشاريع الدعم الطارئ والأمن الغذائي، فيما أكدت أنها تسعى لتحقيق نقلة نوعية في عملية إعادة الطرق والجسور بالمحافظة.

وذكر مدير طرق وجسور المحافظة، عادل عبد الأمير، لوكالة شفق نيوز، أن "مشاريع الدعم الطارئ والأمن الغذائي لمحافظة ذي قار لعام 2023، بلغت 23 مشروعاً تراوحت بين إنشاء جسور وإعادة تأهيل أخرى، وصيانة طرق ريفية وبأطوال مختلفة".

وأوضح عبد الأمير، أن "هذا العدد من المشاريع توزع بين مناطق مركز وأقضية ونواحي المحافظة"، مبيناً أن "القيمة المالية لهذه المشاريع تجاوزت الـ58 مليار دينار عراقي، حيث وصلت قيم بعض المشاريع إلى خمسة مليار دينار".

وأشار مدير طرق وجسور ذي قار، إلى "المباشرة بـ21 مشروعاً منوعاً لغاية الآن، فيما تبقى مشروعان سيتم المباشرة بهما لاحقاً، حين إكمال أمور إحالتهما إلى الجهات المختصة".

وخلص عبد الأمير، إلى القول إن "نسب إنجاز هذه المشاريع، وصلت إلى مراحل كبيرة، حيث تراوحت بين 40% إلى 60%، وهناك مساعٍ لإكمالها ضمن المدد الزمنية المحددة لها".