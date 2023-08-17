لقاء تاريخي جديد يجمع بين مسرور بارزاني ومحمد بن زايد آل نهيان

2023/08/17 | 22:34 - المصدر: هذا اليوم

في خطوة تاريخية تعكس روح التعاون والصداقة بين الشعوب، التقى رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك يوم الخميس الموافق 17 من شهر آب (أغسطس) لعام 2023.

وتأتي هذه اللقاءات القمة بمثابة فرصة ثمينة لتبادل وجهات النظر والبحث في سبل تعزيز الروابط الثنائية بين الإمارات وإقليم كوردستان. وترتكز محادثات اللقاء على تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة كردستان أن الجانبين أكدا خلال الاجتماع على أهمية توطيد أواصر التعاون وتعزيز التنسيق في مختلف المجالات.

ويرى محللون أن هذه اللقاءات من شأنها أن تدفع بعجلة الفرص الواعدة التي يمكن أن تخلقها هذه العلاقة الاستراتيجية بين كردستان العراق والإمارات.

ومن المنتظر أن ينعكس هذا التعاون الوثيق على تبادل الخبرات وتطوير القدرات في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية، بما يعود بالفائدة على العراق كله.

وعلى صعيد آخر، استعرض الزعيمان خلال اللقاء مع تحديات المنطقة وأوضاع العراق بشكل خاص، حيث تمت مناقشة الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار والأمن.

وتأتي أهمية إقليم كوردستان في هذا السياق كونه يمثل عاملاً أساسياً للأمن والاستقرار في المنطقة، حيث يتميز بثقافته المتنوعة والغنية ودوره الإيجابي في تعزيز التعاون الإقليمي.

وتعكس هذه اللقاءات الرفيعة المستوى التزام الزعيمين بتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التقدم المشترك.

وتشكل علاقة كردستان والإمارات نموذجاً يحتذى به للعمل المشترك وتبادل الخبرات، مما سيسهم في تعزيز السلام والاستقرار في العراق عامة بل والمنطقة بأسرها.