المالكي يعلن تأييده لتضمين جرائم البعث في المناهج الدراسية

2023/08/17 | 22:45 - المصدر: واع





بغداد – واع

أعلن رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، المالكي يعلن تأييده لتضمين المناهج الدراسية جرائم البعث وفساد أفكاره.

وقال المالكي بتغريدة على موقع (X) تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "من مهام المساءلة والعدالة هي ملاحقة أفكار البعث وتنظيماته، إضافة الى منع أي تسلل له في الدولة بعقلية بعثية".

وأضاف "ونحن نؤيد ما طرحه الأخ وزير التعليم العالي، بل طالبنا كثيراً بأن تتضمن المناهج الدراسية في كل مراحلها توضيحا لجرائم البعث وفساد أفكاره، وأن يلاحق كما لاحقت أوروبا الأفكار النازية".