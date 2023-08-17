اخبار العراق الان

2023/08/17 | 22:55 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة الديوانية، اليوم الخميس، بمقتل وإصابة 6 بانفجار مقذوف بأحد الاقضية جنوبي مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "شخصا واحدا قتل واصيب 5 أشخاص آخرين من عائلة واحد بانفجار مقذوف حربي عليهم في قرية صغيرة تابعة لقضاء الشافعية جنوبي مدينة الديوانية مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "القوات الامنية وفرق الإسعاف هرعت لمكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي، فيما نقلت المصابين لاقرب مركز لتلقي العلاج اللازم".