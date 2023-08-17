لترويع المواطنين وابتزازهم..

2023/08/17 | 22:55 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، يوم الخميس، عن الإطاحة بمجموعة من الأشخاص يشعلون النيران بمنازل وسيارات المواطنين بهدف ابتزازهم في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في بغداد الرصافة، رصدت حوادث حرائق متكرره ضمن منطقة بغداد الجديدة استُهدفت فيها ممتلكات المواطنين الخاصة".

وبينت أنه "لدى جمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة حول ملابسات تكرار حوادث الحرائق، تمكنت المفارز من تشخيص الفاعلين، وتم تشكيل فريق عمل استخباري وفني لملاحقتهم، وبكمين محكم تم إلقاء القبض على اثنين من مفتعلي الحرائق بعد ملاحقتهم في أكثر من قضاء ومنطقة في محاولة منهم للإفلات من قبضة مفارزنا".

وأضافت وكالة الاستخبارات؛ انه "لدى التحقيق مع المتهمين اعترفوا صراحة بقيامهم بافتعال الحرائق في ممتلكات المواطنين، وتم تدوين أقوالهم وأحيلوا إلى الجهات المعنية لينالوا جزائهم العادل".

مصدر أمني أوضح لوكالة شفق نيوز، أن "هؤلاء يحاولون ابتزاز المواطنين والحصول على مبالغ مالية منهم، وفي حال رفض المواطن الخضوع لابتزازهم يقومون بحرق سيارته أو ممتلكاته".