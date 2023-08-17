في محافظتين.. انتحار رجل خمسيني و

2023/08/17 | 23:00 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان في كركوك وذي قار يوم الخميس، ان رجلا خمسينيا القى بنفسه في مشروع ماء داقوق، فيما تم تسجيل حالة وفاة جديدة داخل سجن الناصرية المركزي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز" أن مواطنا يبلغ من العمر (51 سنة)، ألقى بنفسه في مياه مشروع ماء دافوق (30 كم جنوبي كركوك) ثم اختفى. مبينا ان المكان الذي القى منه نفسه في الجدول غير مناسب للسباحة.

ورجح أن تكون الحادثة حالة انتحار مشيرا إلى أن الشرطة النهرية تواصل البحث عن جثته.

وفي ذي قار؛ أبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "نزيلاً يبلغ من العمر 50 عاماً من اهالي العاصمة بغداد توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت)، بظروف غامضة".

وبين المصدر، ان "النزيل المتوفي محكوم بالإعدام شنقا حتى الموت وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وفي قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار؛ اشار المصدر الامني إلى اندلاع نزاع عشائري عنيف مساء اليوم بين عشيرتي الدبات وآل عواد، استخدمت فيه الأسلحة المتوسطة والخفيفة.

وبين المصدر؛ أن النزاع اندلع بسبب خلافات سابقة بين الطرفين، وتسبب بسقوط جريح واحد، فيما اقتحمت الأجهزة الامنية منطقة النزاع واعتقلت 16 شخصاً من طرفي الحادث.