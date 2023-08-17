مستشارة للسوداني تطالب باخراج الشباب من رواتب الإعانة

2023/08/17 | 23:41 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

طالبت سناء الموسوي مستشارة الشؤون الاجتماعية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (17 آب 2023)، بإخراج الشباب من رواتب شبكة الاعانة الاجتماعية.

وقالت الموسوي في تصريح متلفز "يجب إخراج الشباب من بيانات الرعاية الاجتماعية"، مبينة "اقترحنا شمول المتسولين برواتب الرعاية".

وأضافت "حجب رواتب الرعاية عن القادرين عن العمل غير مطروح حالياً"، مبينة ان "بعض الشباب قدموا على القروض منذ 2016 ولم يتسلموها حتى الآن".

ولفتت الموسوي الى ان "قانون الحماية الاجتماعية حدد الشرائح المشمولة برواتب الرعاية".

وكشفت ان "ستة ملايين و500 ألف شخص يستلمون رواتب الرعاية حالياً، واستبعدنا 181 ألف متجاوز على الرعاية".