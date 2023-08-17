تفاصيل اجتماع بارزاني وبن زايد

2023/08/17 | 23:41 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أجتمع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، في أبوظبي، اليوم الخميس (17 آب 2023)، مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان.

وجرى خلال الاجتماع بحسب بيان لحكومة الإقليم تلقته "بغداد اليوم"، "بحث سبل تعزيز العلاقات وتوطيد أواصر الصداقة بين الإمارات وإقليم كردستان".

وأضاف البيان "كما شهد الاجتماع تأكيداً متبادلاً على أهمية توثيق آفاق التنسيق والتعاون بين الجانبين في المجالات كافة".

وفي محور آخر من الاجتماع، ناقش الجانبان "الوضع العام في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك".