واسط.. صعقة كهربائية تجهز على اثنين من

2023/08/17 | 23:50 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكنت الكوادر الصحية في محافظة واسط اليوم الخميس، من إنقاذ زائرين كانا متجهين إلى كربلاء من الموت.

وقال الناطق باسم اعلام صحة واسط، علي محمد لوكالة شفق نيوز؛ إن "زائرين (رجل عراقي، وامراة إيرانية في الخمسينات من عمرها) تعرضا لصعقة كهربائية داخل أحد المواكب الحسينية في قضاء العزيزية في الكوت ونقلا لمستشفى العزيزية وهم بحالة وفاة".

وأضاف محمد؛ أن " الكوادر الطبية العاملة في مستشفى العزيزية من اعادتهما للحياة باستخدام الصدمات الكهربائية، وهم الان يتمتعان بصحة جيدة".