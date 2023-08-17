نجاة احد شيوخ محافظة ميسان من عملية اغتيال

2023/08/17 | 23:55 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني يوم الخميس، نجاة احد شيوخ العشائر جنوبي العراق من محاولة اغتيال.

وأبلغ المصدر؛ وكالة شفق نيوز؛ أن شيخ عام بني عقاب في محافظة ميسان الشيخ ابو شبير العقابي نجى من محاولة اغتيال فاشلة أصيب على اثرها بعدة رصاصات في جسده، وكذلك سائقه الخاص.

واضاف المصدر؛ أن الجناة كانوا يستقلون سيارة جيب وفتحوا النيران على الشيخ وسائقه أثناء تواجدهما أمام منزل الشيخ وسط مدينة ميسان مركز المحافظة، ثم لاذ الجناة بالفرار لجهة مجهولة الهوية.

وأشار المصدر؛ إلى القوات الامنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل المصابين وهم بحالة خطرة للغاية لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم.