مستشارة رئيس الوزراء: نسبة الفقر تبلغ 21 بالمئة ومقترح لشمول المتسولين بالرعاية

2023/08/18 | 00:00 - المصدر: واع

بغداد - واعحددت مستشارة رئيس الوزراء للرعاية الاجتماعية، سناء الموسوي، اليوم الخميس، نسبة الفقر في العراق والمشمولين برواتب الرعاية، فيما كشفت عن مقترح لشمول المتسولين بالرعاية الاجتماعية.وقالت الموسوي، في تصريح لبرنامج "واجب الصراحة"، الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "نسبة الفقر في العراق تبلغ 21 بالمئة، ويبلغ عدد الاشخاص الذين يستلمون رواتب الرعاية الاجتماعية حاليا 6.5 مليون شخص"، مبينة أنه "تم استبعاد 181 ألف متجاوز على الرعاية الاجتماعية".واكدت أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يولي اهتماماً كبيرا لملف الرعاية، اذ تم تقديم مقترح لشمول المتسولين برواتب الرعاية".ولفتت الى أن "عدد المشمولين بالرعاية يزداد شهريا، وقانون الرعاية حدد المشمولين بالرواتب، حيث يتم قطع الراتب عن الاسرة التي تصبح فوق خط الفقر، ولكن حجب رواتب الرعاية عن القادرين على العمل غير مطروح حاليا".وتابعت أن "بعض الشباب قدموا على قروض منذ العام 2016 ولم يحصلوا عليها حتى الان، كما أن شرط القروض يمنع صاحبه من شراء سيارة".