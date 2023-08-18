السويد ترفع مستوى التحذير في البلاد وستوكهولم تخشى من هجمات

2023/08/18 | 00:30 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

رفع جهاز الأمن السويدي مستوى التحذير من "هجمات إرهابية" إلى ثاني أعلى مستوى، الخميس 17 أغسطس/آب 2023، وحذر من أن التهديد بشن "هجوم إرهابي" قد يستمر فترة طويلة بعد تنديدات دولية أثارها إحراق مصاحف على أراضيها.

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ووفقاً لوكالة رويترز، فقد رفع جهاز الأمن السويدي مستوى التحذير من الثالث إلى الرابع على المؤشر الذي يضم خمسة مستويات، أعلاها هو الخامس.

إلى ذلك، قالت شارلوت فون إيسن مديرة الجهاز، في مؤتمر صحفي: "تحولت السويد من كونها هدفاً مشروعاً للهجمات الإرهابية إلى كونها هدفاً ذا أولوية"، مضيفةً أن تهديد الهجمات الذي تشكله "عناصر إسلامية عنيفة" زاد في العام الماضي، لكن رفع مستوى التحذير غير مرتبط بأي معلومات عن خطط معينة.

وتابعت: "زيادة مستوى التحذير من التهديد الإرهابي تمت لرفع الوعي بأن التهديد الذي نشهده سيظل باقياً لفترة، بينما يحتاج المجتمع لبناء مقاومته للتصدي له".

وشهدت السويد والدنمارك المجاورة عدداً من الاحتجاجات في الآونة الأخيرة، جرى خلالها حرق نسخ من المصحف الشريف وأنشطة أخرى مناهضة للإسلام، الأمر الذي أثار موجة من الغضب في البلدان المسلمة، ومخاوف من شنّ هجمات داخل الدولتين.

وبداية أغسطس/آب الجاري، قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، إن الاستفزازات التي تستهدف المصحف تحولت إلى مشكلة أمنية خطيرة في بلاده، معتبراً أن الصورة الذهنية عن السويد تغيرت في العالم الخارجي.

وقوبلت وقائع حرق المصحف بتنديد قوي في كثير من البلدان الإسلامية، إذ حث المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، على إنزال عقاب شديد بمرتكبي هذه الوقائع، وقال إن السويد تخوض حرباً ضد العالم الإسلامي.

وقام المدعو سلوان موميكا، نهاية الشهر الماضي، بتدنيس القرآن مجدداً أمام مقر سفارة بغداد في ستوكهولم، بعدما نفذ عملية أولى أواخر يونيو/الماضي، عقب سماح السلطات السويدية له باستهداف مقدسات المسلمين.

والإثنين الماضي، أقدم المهاجر العراقي على حرق نسخة من المصحف الشريف مجدداً أمام البرلمان السويدي، وسط مجموعة من المسلمين المناهضين لهذه التظاهرة.

تحذير عسكري

في غضون ذلك، رفعت القوات المسلحة السويدية أيضاً مستوى التأهب لوقوع عمليات إرهابية، كما حذرت بريطانيا والولايات المتحدة رعاياها من السفر إلى السويد، بسبب هجمات إرهابية محتملة، وسط احتجاجات هناك وفي الدنمارك المجاورة على حرق نسخ من المصحف.

وفي 26 يوليو/تموز الماضي، تبنت الأمم المتحدة قراراً بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي.