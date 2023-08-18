مسعود بارزاني لوزيري وأعضاء كتلة الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي: ملتزمون بالمبادئ الثلاثة

2023/08/18 | 00:40 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اجتمع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يوم الخميس، في مقره بصلاح الدين مع وزيري وأعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والمناصب الأخرى في بغداد.

وبحسب بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه تم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع السياسية وآخر تطوراتها.

وأضاف البيان؛ أن وزير الخارجية عضو المكتب السياسي فؤاد حسين، قدّم نبذة عن الاستعدادات الجارية لانتخابات مجالس المحافظات وأهم القوانين المزمع مناقشتها في البرلمان العراقي خلال هذا الفصل التشريعي ومنها قانون النفط والغاز، وقانون مجلس الإتحاد ، وقانون المحكمة الاتحادية.

ونقل البيان عن بارزاني قوله؛ "إننا أصحاب قضية عادلة مهما حدث من متغيرات على الساحة السياسية وأننا ملتزمون بالمبادىء الأساسية الثلاثة التوافق والشراكة والتوازن .ويجب حماية الحقوق الدستورية لكيان كوردستان وشعبها، لأن هذا الإقليم هو ثمرة نضال طويل في سبيل الحرية".