توضيح بشأن رواتب المفسوخة عقودهم وموعد الاستلام

2023/08/18 | 00:41 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أوضح عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، نايف الشمري، اليوم الخميس (17 آب 2023)، بشأن رواتب المفسوخة عقودهم وموعد استلامها.

وقال الشمري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "الوجبـة الاولى، يتم استلام الراتب يوم 22 من الشهر الحالي من مراكز التدريب وبعدها سيتم التوزيع على الوحدات".

وأضاف أما "الوجبـة الثانية، فيتم الالتحاق يوم 29 آب 2023 من تاريخ المباشرة في الدورات يتم احتساب رواتبهم".

وأشار الشمري الى، ان "موضوع الاحتياط، فهناك 36 ألف درجة وظيفية للمراتب، وفي حال عدم إلتحاق المشمولين في الوجبة الأولى والثانية فسيتم استدعائهم لإكمال الـ 36 ألفاً".

ونوه الى، ان "التحديد الأمني، فيكون المشمولين فقط من اجتاز المقابلة وحصل عــلى (نــؤيــد بإعــادته) من قبل اللجنة" مؤكدا ان "هناك عمل داخل وزارة الدفاع لإنصافهم".

وكانت وزارة الدفاع، شرعت في 10 تموز الماضي باستقبال عودة المفسوخة عقودهم وشرعت بتدريبهم على وجبتين الأولى بدأت 22 تموز المقبل وتنتهي في 21 من آب الجاري بضمنها أيام الإجازة.

أما الوجبة الثانية من تدريب العائدين فستكون من 22 آب لغاية 22 أيلول من ضمنها ايام الإجازة وفقاً لوزارة الدفاع.