تنس الطاولة البارالمبي.. العراق يشارك ببطولة كوريا الدولية وعينه على باريس

2023/08/18 | 10:20 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / غادر وفد منتخب تنس الطاولة البارالمبي، إلى مدينة "أولسان" في كوريا الجنوبية، للمشاركة في بطولة كوريا الدولية والمؤهلة الى بارالمبياد باريس 2024.

وقال رئيس الوفد، رئيس اتحاد تنس الطاولة البارالمبي سمير الكردي، لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة تعتبر من أكبر البطولات دولياً والتي تشهد مشاركة واسعة لرياضيي العالم، حيث يبلغ عدد نقاطها (40) نقطة".

وأضاف، أن "الوفد العراقي يتألف من المتحدث رئيساً للوفد، والمدرب محمد عبد الحميد، واللاعب منتظر فاروق، فئة 4 رجال، و اللاعبتين نجلة عماد، وزينب حسن فئة 6 نساء"، موضحاً أن "بطلة العالم بفئة النساء من كوريا وبطلة آسيا من كوريا الجنوبية أيضاً".

وأشار إلى أن "اللاعب منتظر فاروق سيخوض مبارياته ضمن خمس مجموعات تتألف من 10 لاعبين من أبطال العالم، ويشارك في البطولة 174 لاعباً".

ولفت الكردي، إلى أن "الوفد العراقي تحمل أجور بطاقات الطيران بسبب الضائقة المالية التي تمر بها اللجنة البارالمبية، بسبب عدم إطلاق الموازنة العامة من قبل الدولة".