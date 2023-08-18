وفد لجنة الـ (فار) يزور ملعبي دهوك وزاخو

2023/08/18 | 10:25 - المصدر: واع

بغداد - واعزار وفد اللجنة العليا لتنفيذ تقنية الـ(فار) في العراق ملعبي دهوك وأربيل، والمؤلف من عضوي اللجنة لؤي صبحي منسق الفيفا لترخيص الملاعب في اللجنة، ومدير الشركة المنتجة للنقل التلفزيوني حتى عام (2033) والمشرف الهندسي والفني في العراق بغية تهيئة الملاعب من الناحية الهندسية والفنية لغرض استضافة هذه التقنية وحسب معايير الاتحاد الدولي.وذكر بيان للقناة الاعلامية لاتحاد كرة القدم تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) انه " تم تحديد الأماكن الخاصة بمنظومات تقنية الفار والنقل التلفزيوني وتوفير منصات التصوير داخل تلك الملاعب وحسب معايير الاتحاد الدولي وتطلعات (اللاليغا) للنقل التلفزيوني للموسم المقبل".وأضاف البيان ان " إدارة الناديين أبدتا التعاون التام مع الوفدِ وأعربتا عن استعدادهما لتنفيذ جميع المتطلبات وإنجاح تجربة دوري المحترفين من خلال إكمال جميع النواقص والمتطلبات التي حددتها الشركةُ الناقلة لدورينا والمنفذة لتقنية الفار".وبين البيان ان " اللجنةُ ستزور اليوم الجمعة ملعبي أربيل والسليمانية تتبعها زيارات مماثلة في الأسبوع المقبل لبقية ملاعب الوسط والجنوب من أجل منح الأندية الوقت المناسب لتنفيذ تلك المتطلبات".