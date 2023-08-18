بغداد.. اعتقال متهم بابتزاز فتاة بـ 16 مليون دينار مقابل التعيين

2023/08/18 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

اعلنت مديرية شرطة بغداد الرصافة، اليوم الجمعة (18 آب 2023)، القاء القبض على متهم بابتزاز فتاة بمبلغ مقداره 16 مليون دينار مقابل التعيين.

وذكر بيان للمديرية تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز فوج طوارئ بغداد الرصافة الأول تمكنت، من إلقاء القبض على متهم لقيامه بابتزاز فتاة إلكترونيًا".

واوضح البيان انه "تمت عملية القبض بعد أن استنجدت المشتكية بمفارز فوج الطوارئ وتعرضها للابتزاز من جانب شخص معروف من قبلها"، مبينا انها "ادعت قيام المتهم بأخذ مبلغ منها وقدره (16 مليون دينار) مقابل التعيين".

وتابع "وعند مطالبته بالمبلغ قام بتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتم تشكيل فريق عمل بالاشتراك مع المشتكية للإطاحة بالمتهم، وبعد جهد كبير ومميز تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم بالجرم المشهود، حيث اعترف بقيامه بالابتزاز".