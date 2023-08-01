مقتل وإصابة شخصين بشجار

2023/08/18 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة (18 آب 2023)، بمقتل وإصابة شخصين بشجار مسلح، والعثور على جثة مجهولة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "شجاراً مسلحاً، أودى بحياة شاب واصاب آخر بجروح خطيرة في منطقة الفضيلية شرقي العاصمة بغداد".

واضاف أن "الشجار وقع بسبب ديون مالية"، مبيناً أنه "تم نقل المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

وفي حادث متصل، أشار المصدر الى أنه "تم العثور على جثة مجهولة الهوية مرمية في ازقة باب المعظم وسط العاصمة بغداد".