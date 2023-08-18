مصرع وإصابة امرأتين عربيتين بحادث دهس في أربيل

2023/08/18 | 11:20 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أفاد مصدر محلي، يوم الجمعة، بمصرع امرأة وإصابة أخرى في حادث دهس بمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأخبر المصدر، لوكالة شفق نيوز، بأن "الحادث وقع صباح اليوم، حيث دهست سيارة امرأتين بالقرب من القرية اللبنانية في أربيل، ما أدى إلى وفاة إحداهما وإصابة الأخرى بجروح".

وأضاف أن "من غير المعروف حتى الآن إذ كان حادث الدهس متعمداً أم لا، لكن سائق السيارة فر بعد الحادثة"، مشيراً إلى أن "الامرأتين من القومية العربية".