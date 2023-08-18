اخبار العراق الان

2023/08/18 | 11:26 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

اطلق ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، تصريحات نارية بعد مرور شهرين على رحيله عن باريس سان جيرمان فور انتهاء تعاقده معه، مبيناً ان الانتقال لباريس لم يكن ضمن خطته.

وخلال مؤتمر صحفي ، قال ميسي "ذهابي إلى سان جيرمان لم يكن ضمن خطتي ولا رغبتي".

وتابع: "لطالما أردت البقاء داخل برشلونة، ولم أرغب في الرحيل".

ونفى ميسي اهتمامه بالتتويج بمزيد من الجوائز الفردية، وذلك بعد ساعات من ترشيحه لنيل جائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم (2022-2023)، رغم مغادرته القارة العجوز.

مضيفا: "لقد حققت كل شيء في كرة القدم، والشيء الوحيد الذي كان ينقصني هو كأس العالم مع منتخب بلادي، حيث كان حلمي الأكبر".

وتمكن ميسي مؤخرا، من قيادة فريقه الجديد، للتأهل إلى لأول نهائي بتاريخ النادي، نهائي كأس الدوريات، وهي البطولة التي تشارك فيها فرق الدوريين الأمريكي والمكسيكي.

وانضم ميسي إلى إنتر ميامي في صفقة انتقال حر، بعدما رفض التجديد مع النادي الباريسي.



