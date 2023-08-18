رئيس الوزراء والمندلاوي يتفقان على الإسراع بتطبيق بنود الموازنة

2023/08/18 | 11:30 - المصدر: واع

بغداد - واع

اتفق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، مع النائب الاول لرئيس مجلس النواب محن المندلاوي على الإسراع بتطبيق بنود الموازنة.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب تلقته وكالة الانباء (واع) أن "رئيس الوزراء والمندلاوي شددّا على أهمية استمرار التنسيق الفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بهدف الإسراع بتشريع قوانين رصينة تهم المواطن وتُلبي كامل متطلباته ، والتركيز على القوانين المشجعة على التنمية الاقتصادية والاستثمارية، فضلاً عن تنشيط الصناعة وخلق فرص عمل مناسبة للشباب".

واضاف البيان أن "المندلاوي دعا الى استمرار التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يُسهم بتشريع القوانين التي تهم المواطن وتنمية الاقتصاد"، مؤكدا "الاتفاق على الاسراع بتطبيق بنود الموازنة الثلاثية، لا سيما المتعلقة بالمشاريع الخدمية و الاستراتيجية وآليات تنفيذها ومتابعتها".