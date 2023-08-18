أربيل يعلن عودة السوري ياسين سامية الى صفوفه

2023/08/18 | 13:15 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن نادي أربيل عودة نجمه السوري ياسين سامية لصفوف فريقه الكروي بعد موسم واحد قضاه مع فريق نفط ميسان.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لنادي اربيل تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ان "المهاجم السوري ياسين سامية عاد مجدداً إلى فريق أربيل ".وأضاف البيان ان " قرار استعادة سامية جاء من قبل إدارة القلعة الصفراء بعد تسجيله (11) هدفًا بالدوري مع فريق نفط ميسان بالموسم الماضي".وكان سامية قد تم طرح اسمه ضمن المرشحين لتمثيل فريق القوة الجوية في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لكن استمرار المفاوضات مع لاعب منتخبنا الوطني أيمن حسين جعله يفضل العودة إلى نادي أربيل.من جانبه، اقترب الجهاز الفني لفريق أربيل بقيادة المدرب عباس عبيد من غلق ملف التعاقدات بعد إنجاز العديد من الصفقات، علماً بأنه تم الاستغناء عن بعض اللاعبين وعلى رأسهم أحمد سرتيب وأحمد إبراهيم.