مطالبات نيابية لفتح الدراسات العليا في الجامعات والمعاهد الاهلية

2023/08/18 | 13:21 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه عضو مجلس النواب النائب كاظم فياض، طلباً لرئاسة مجلس الوزراء لفتح الدراسات العليا في الجامعات والمعاهد الاهلية وزيادة المقاعد في الجامعات الحكومية.

وبحسب وثيقة حصلت عليها "بغداد اليوم"، صادرة بتاريخ (15 آب 2023)‘ أنه "استنادا إلى المادة 61 ثانيا من الدستور العراقي والمواد 16، 17 من قانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018 و بالنظر لكثرة الشكاوى الواردة إلينا من أبنائنا الطلبة فيما يخص الدراسات العليا داخل وخارج البلاد".

وأشار النائب حسب الوثيقة الى "سلبيات الدراسة خارج العراق عدم وجود رصانة علمية للجامعات في الخارج مقارنة مع الجامعات العراقية حيث تكون أغلب الدراسات عن طريق الأثير (online)، والكلفة العالية التي يتحملها الطالب عند الذهاب للدراسة خارج البلاد وتهريب العملة الصعبة إلى خارج البلاد في الوقت الذي يعاني بلدنا من تدهور الأوضاع الاقتصادية وعجز في الميزانية".

وأضاف ان "من فوائد الدراسة داخل البلاد وجود رصانة علمية في جامعاتنا العريقة وعلى أيدي كفوءة من الأساتذة وسهولة الدراسة من حيث الكلفة ومشقة السفر وتوفير العملة الصعبة داخل البلاد وتشغيل الأيدي العاملة".

واقترح الفياض وفقاً للوثيقة "فتح الدراسات العليا في الجامعات والمعاهد الأهلية وزيادة المقاعد في الجامعات الحكومية وذلك لدعم الجانب العلمي والاقتصادي والثقافي للبلاد".















