بينها مخدرات.. اعتقال 30 متهمًا في قضايا متنوعة بميسان

2023/08/18 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ميسان

أعلنت قيادة شرطة ميسان، اليوم الجمعة (18 آب 2023)، اعتقال 30 متهمًا في قضايا متنوعة بمناطق متفرقة من المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته «بغداد اليوم"، أن "مفارز مشتركة من مديريات شرطة الأقسام وأفواج الطوارئ نفذت خلال الـ(24) ساعة الماضية، ممارسات أمنية، تضمنت تطبيق مذكرات إلقاء القبض ونصب سيطرات اعتراضية ورصد المخالفات والحالات المثيرة للشك والاشتباه، لتعزيز إجراءات الأمن وإنفاذ القانون ضمن عموم مناطق المحافظة".

وأضافت أن "الممارسات أسفرت عن إلقاء القبض على 30 متهمًا بمواد قانونية متنوعة بينها المخدرات والتهديد والمشاجرات والسرقة".

واشارت الى أنه "تم أتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتهمين اصولياً".







