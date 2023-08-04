الصحفي گوهدار زيباری إلى السجن مجددًا بسبب جده والسلاح القديم !

2023/08/18 | 14:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

أكد النائب المسقيل في برلمان كردستان العراق علي حمه صالح، اليوم الجمعة (18 آب 2023) أن الصحفي الكردي گوهدار زێباری سيحاكم مجددا بسبب سلاح يعود الى عام 1960.

وكتب صالح بمنشور على صفحته الرسمية في فيس بوك، أن "الصحفي گوهدار زێباری يقبع منذ ثلاث سنوات في السجن دون وجه حق"، مشيراً الى أنه "كان من المقرر الافراج عنه قبل ايام".

وأضاف أنه "عندما سألنا عن عدم الافراج عنه، قالوا لنا ان الصحفي گوهدار زێباری سيحاكم بسبب سلاح من النوعية القديمة يعود الى عام 1960".

وأشار صالح الى أن "السلاح يعود الى جده و وجدوه في منزل اخته والسلاح لايعمل ولايطلق النار".

واعتقل الصحفي كوهدار زيباري من قبل قوة تابعة للاسايش في آب 2020 مع أكثر من 80 صحفياً ومعلماً وناشطاً في منطقة بهدينان.

أفاد محامي معتقلي بهدينان حول قضية، كوهدار زيباري، في 16 آب 2023، إن “الحكم الصادر بحق الصحفي كوهدار زيباري سينتهي اليوم، وسيطلق سراحه من سجن هولير”.

وأوضح أنه كان ينبغي إطلاق سراح كوهدار زيباري في 16 آذار/ مارس 2023، ولكن بسبب تغيير شعار السيارة، حُكم عليه بالسجن 5 أشهر أخرى.

وحكم على وزيباري في 16 فبراير 2021 بتهمة زعزعة الأمن والاستقرار في إقليم كردستان.



