زوجة العقيد تحمل نفسها لما آل إليه مصير زوجها.. وتتوعد (فيديو)

2023/08/18 | 14:10 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

خرجت زوجة ضابط الداخلية، بتوضيح مصور، الجمعة، بعد جلسة تصويرية لهما، أثارت ضجة واسعة بين الأوساط الشعبية، والتي أمر في إثرها وزير الداخلية بإحالة الضابط إلى التقاعد لإساءته لسمعة الشرطة، على حد قوله.

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وقالت الزوجة في مقطع الفيديو الذي تابعه "ناس" (18 آب 2023)، إن "حفلة خاصة بينهما بحضور عائلة زوجها الضابط، بمناسبة ترقيته إلى رتبة عقيد، حيث قمنا بتوثيق اللحظات بجلسة تصويرية، لكن جهلي في القانون العسكري، تسبب بكل هذه التداعيات".

وأضافت أنها "قامت بنشر الصور، دون أي دوافع، ولم تكن تعلم أن الضوابط العسكرية تمنع هذا الأمر، لكن قامت بعض الصفحات على منصات التواصل بنشر الصور وترويجها بطرق مسيئة".

وتوعدت زوجة الضابط "بعض الصفحات والأشخاص بالمقاضاة القانونية".

بعد احالة زوجها العقيد الى التقاعد بأمر من وزير الداخلية.. زوجه العقيد "محمد شهاب" توضح اسباب نشر جلسة التصوير، وتهدد بمقاضاة كل الصفحات والمواقع التي قامت بنشر الصور. محد طلع الرجال تقاعد غيرج تردين تتفيكين دروحي بمكان الترقيه اخذ تقاعد ?#يوم_الجمعة #كورونا pic.twitter.com/ToXjsCyFBE — نــــــــور (@N_______r2) August 18, 2023