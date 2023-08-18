زوجة العقيد تحمل نفسها لما آل إليه مصير زوجها.. وتتوعد (فيديو)
بغداد - ناس
خرجت زوجة ضابط الداخلية، بتوضيح مصور، الجمعة، بعد جلسة تصويرية لهما، أثارت ضجة واسعة بين الأوساط الشعبية، والتي أمر في إثرها وزير الداخلية بإحالة الضابط إلى التقاعد لإساءته لسمعة الشرطة، على حد قوله.
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وقالت الزوجة في مقطع الفيديو الذي تابعه "ناس" (18 آب 2023)، إن "حفلة خاصة بينهما بحضور عائلة زوجها الضابط، بمناسبة ترقيته إلى رتبة عقيد، حيث قمنا بتوثيق اللحظات بجلسة تصويرية، لكن جهلي في القانون العسكري، تسبب بكل هذه التداعيات".
وأضافت أنها "قامت بنشر الصور، دون أي دوافع، ولم تكن تعلم أن الضوابط العسكرية تمنع هذا الأمر، لكن قامت بعض الصفحات على منصات التواصل بنشر الصور وترويجها بطرق مسيئة".
وتوعدت زوجة الضابط "بعض الصفحات والأشخاص بالمقاضاة القانونية".
بعد احالة زوجها العقيد الى التقاعد بأمر من وزير الداخلية.. زوجه العقيد "محمد شهاب" توضح اسباب نشر جلسة التصوير، وتهدد بمقاضاة كل الصفحات والمواقع التي قامت بنشر الصور.
محد طلع الرجال تقاعد غيرج تردين تتفيكين دروحي بمكان الترقيه اخذ تقاعد ?#يوم_الجمعة #كورونا pic.twitter.com/ToXjsCyFBE— نــــــــور (@N_______r2) August 18, 2023
وقرر وزير الداخلية عبدالأمير الشمري، أمس الخميس، إحالة ضابطين إلى التقاعد بعد ظهوره بمقاطع فيديو، وصفت بأنها مسيئة لسلك الشرطة ومخالفة لضوابط الخدمة.
وذكر بيان للداخلية تلقى "ناس" نسخة منه (17 آب 2023)، أنه "استنادا للصلاحية المخولة الينا بموجب احكام المادة (4) من قانون وزارة الداخلية رقم 20 لسنة 2016 ولمقتضيات المصلحة العامة ومراعاة لقواعد واداب وضوابط الخدمة في قوى الامن الداخلي قررنا ما ياتي:
1- اتخاذ الاجراءات القانونية وفق احكام تعليمات حالات جواز احالة رجل الشرطة الى التقاعد رقم (1) لسنة 2012 بحق الضباط المسيئين لقواعد السلوك المهني واداب وضوابط الخدمة الذين ظهروا في مقطع فيديوا يتضمن مخالفة صريحة لهذه الضوابط وسمعة جهاز الشرطة.
2- توجيه كافة ضباط ومنتسبي الوزارة بالالتزام بقواعد السلوك المهني وسمعة وزارتهم والشرف الوظيفي الامني والابتعادعن كل عمل مشين يسيء الى سمعة وزارتهم وعوائلهم الكريمة.
3- ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره.