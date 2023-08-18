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’مصفى بيجي’.. النفط في أول تعليق على استعادة ’المعدات المسروقة’

’مصفى بيجي’.. النفط في أول تعليق على استعادة ’المعدات المسروقة’
’مصفى بيجي’.. النفط في أول تعليق على استعادة ’المعدات المسروقة’
2023/08/18 | 14:10 - المصدر: ناس نيوز

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وزارة النفط تصدر بياناً بشأن استعادة معدّات مصفى بيجي

- المواد كانت موزّعة بين ساحات المعدّات القديمة والمواد الصناعية في إقليم كردستان

- بعض المعدّات غير مستخدمة وصُنّعت خصيصاً لحساب شركة مصافي الشمال

- جرى نقل المعدات وتسليمها عبر تعاون وحرص جميع الأطراف ومن دون دفع أي مبالغ لأي طرف

- تأتي استعادة هذه المعدّات وبهذه الكمية لتسرّع من عملية تشغيل مصفى الشمال إذ إنّ تأخير هذا التشغيل يكبد العراق يومياً خسائر كبيرة

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