’مصفى بيجي’.. النفط في أول تعليق على استعادة ’المعدات المسروقة’
2023/08/18 | 14:10 - المصدر: ناس نيوز
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وزارة النفط تصدر بياناً بشأن استعادة معدّات مصفى بيجي
- المواد كانت موزّعة بين ساحات المعدّات القديمة والمواد الصناعية في إقليم كردستان
- بعض المعدّات غير مستخدمة وصُنّعت خصيصاً لحساب شركة مصافي الشمال
- جرى نقل المعدات وتسليمها عبر تعاون وحرص جميع الأطراف ومن دون دفع أي مبالغ لأي طرف
- تأتي استعادة هذه المعدّات وبهذه الكمية لتسرّع من عملية تشغيل مصفى الشمال إذ إنّ تأخير هذا التشغيل يكبد العراق يومياً خسائر كبيرة