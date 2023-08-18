اخبار العراق الان

2023/08/18 | 14:15 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد ناشطون بمحافظة البصرة، يوم الجمعة، بتعرض شعار كأس الخليج العربي وتعويذة البطولة التي أقيمت مطلع العام الحالي، إلى السرقة.

وذكر الناشطون، عبر صفحات يديرونها في مواقع التواصل الاجتماعي، وتابعتها وكالة شفق نيوز: "لقد تعرض مجسم (السندباد) في كورنيش شط العرب بمحافظة البصرة، الذي كان شعاراً لبطولة كأس الخليج إلى السرقة من قبل مجهولين"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

بدورها، أوضحت مديرية بلدية البصرة، حقيقة ملابسات حادثة السرقة من عدمها.

وقال مسؤول إعلام بلدية البصرة، غدير الحلفي، لوكالة شفق نيوز، إن "منطقة كورنيش شط العرب تخضع تبعيتها في الوقت الحالي لإحدى الشركات الاستثمارية التي تعمل على تنظيفها بشكل يومي، لتكون مكاناً سياحياً هادئاً للقادمين نحو البصرة".

وأضاف: "عند الاستفسار عن واقعة السرقة، اتضح أن مجسم السندباد - شعار كأس الخليج العربي - باق في مكانه ولم يتعرض للسرقة".