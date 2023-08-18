وفاة شاب بجرعة مخدرات زائدة جنوبي العراق

2023/08/18 | 14:15 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بوفاة شاب نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الشاب يبلغ من العمر 30 عاماً ويسكن حي التضحية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، كان قد باشر بالعلاج من الإدمان قبل أيام قليلة، قبل أن يعاود التعاطي بجرعة زائدة من مادة الكريستال ويلقى حتفه على الفور.

وكان مجلس مجلس القضاء الأعلى في العراق قد أصدر احصائية لعام 2021 أشارت إلى أن "نسبة الإدمان على المخدرات قد تصل إلى 50 في المائة من فئة الشباب، وأن النسبة الأكبر للتعاطي تصل إلى 70 في المائة، في المناطق والأحياء الفقيرة التي تكثر فيها البطالة.

وينص قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق، رقم 50 الصادر عام 2017، على عقوبات صارمة تصل لحد الإعدام، كما في المادة 27 منه، وللسجن المؤبد، وفق المادة 28 من القانون.