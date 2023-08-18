السفيرة الأميركية تحدد مسارا لعودة استقرار سعر صرف الدولار

2023/08/18 | 15:56 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

علقت السفيرة الأميركية في بغداد ألينا رومانسكي، على سبب جولتها الأخيرة على السياسيين العراقيين، وأعلنت أن واشنطن مستعدة لمساعدة بغداد في ملف المياه مع دول المنبع، كما أشارت إلى أن اعتماد العراق النظام المصرفي الشرعي كفيل باستقرار أسعار صرف الدولار.

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وذكرت رومانسكي في حوار أجراه معها الزميل سيف علي، تابعه "ناس " اليوم الجمعة (18 آب 2023)، أن "هناك أسباب عدة تسبب تذبذب الدولار أمام الدينار، منها وجود نظام مالي موازي، ووجود مهربين وغاسلي أموال وذلك يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار.

وأضافت أن "العودة إلى النظام المصرفي الشرعي بإمكانها خلق استقرار لسعر الصرف".

وتابعت، "اعتقد أن هناك سوء فهم حول المصارف الـ 14، فلم يتم فرض أي عقوبات عليها لكن هذه المصارف لا يسمح لها في الوقت الحاضر التعامل بالدولار".