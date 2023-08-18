الفرات يبتلع زائراً إلى

2023/08/18 | 16:00 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بغرق زائر أثناء سباحته في نهر الفرات، وذلك خلال سيره مشياً على الأقدام إلى كربلاء، لإحياء الزيارة الأربعينية.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "زائراً يبلغ من العمر 15 عاماً، قضى غرقاً قرب الاسالة في سوق الشيوخ، بنهر الفرات جنوب مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وأضاف المصدر، أن "الزائر من أهالي الناصرية، وكان قد ذهب في وقت سابق للبصرة للبدء منها سيراً على الأقدام باتجاه محافظة كربلاء لزيارة أربعينية الإمام الحسين".

وأشار المصدر، إلى أن "الشرطة النهرية تواصل البحث في نهر الفرات للعثور على جثته، حيث لم تنتشل لغاية الآن".