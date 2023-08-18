الصحاف ينفي مصادرة المدرسة العراقية في موسكو

2023/08/18 | 16:45 - المصدر: واع

بغداد- واعنفى المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الجمعة، مصادرة المدرسة العراقية في موسكو.وقال الصحاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه" لا صحة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بشأن مصادرة المدرسة العراقيَّة في موسكو، اذ لم يكن المبنى ملكا لجمهورية العراق في حينها".وأضاف، أن" المقطع الفيديوي يعود للعام 2012"، مبينا أن" سفارة جمهوريَّة العراق في موسكو نجحت مؤخراً وعبر السلطات المعنية هناك، من الحصول مجاناً على مبنى ملك للمدرسة العراقية من الحكومة الروسيَّة وبما يضمن حق جمهورية العراق".