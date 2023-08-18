الخارجية توضح حقيقة مصادرة المدرسة العراقيَّة في موسكو

2023/08/18 | 16:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة (18 آب 2023)، استملاك العراق للمدرسة العراقية في العاصمة الروسية موسكو.

وقال المتحدث باسم الخارجيَّة أحمدالصحّاف في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "لا صحة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشأن مصادرة المدرسة العراقيَّة في موسكو إذ لم يكن المبنى ملكا لجمهورية العراق في حينها".

وبين ان "المقطع الفيديوي في الموضوع يعود للعام 2012".

ولفت الصحاف الى، ان "سفارة جمهوريَّة العراق في موسكو نجحت مؤخَّراً وعبر السلطات المعنيَّة هناك من الحصول مجاناً على مبنى ملك للمدرسة العراقية من الحكومة الروسيَّة وبما يضمن حق جمهوريَّة العراق".

وكانت وزارة التربية، أعلنت في 18 كانون الثاني 2023 استلام بناء المدرسة العراقية في موسكو، بعد استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية بين العراق وروسيا.