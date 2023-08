تحديد هوية ’وحش مغناطيسي’ على وشك الانفجار في الفضاء

بغداد - ناس

اكتشف علماء الفلك نوعا جديدا من النجوم وصف بأنه "وحش مغناطيسي" سينفجر يوما ما ليصبح "نجما مغناطيسيا" نادرا.

وباستخدام تلسكوبات متعددة حول العالم، بما في ذلك مرافق المرصد الأوروبي الجنوبي (ESO)، رصد العلماء النجم المسمى HD 45166، الغني بالهيليوم، والواقع على بعد نحو 3000 سنة ضوئية من الأرض في كوكبة وحيد القرن.

3/ The mystery was solved when the new observations showed that its entire surface has a magnetic field almost 100,000 times times stronger than Earth's, making it the most magnetic massive star found to date ?

Watch an animation of HD 45166 below pic.twitter.com/CQF3seWdrY