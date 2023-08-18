العمليات المشتركة تكشف ملامح ستراتيجية أمن العراق: سنحسم أي تهديدات

2023/08/18 | 17:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة (18 آب 2023)، عن ملامح ستراتيجية أمن العراق خلال 2023.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي لـ"بغداد اليوم"، ان "ستراتيجية امن العراق في 2023 تقوم على 3 نقاط رئيسة ابرزها انهاء ملف الخلايا النائمة لداعش الارهابي واصطياد قياداتها المهمة وهذا ما يحصل الآن من خلال سلسلة ضربات نوعية في محافظات عدة منها كركوك وديالى ونينوى وأسفرت عن قتل اسماء مهمة في هيكيلة داعش".

وأضاف، ان "داعش شكل قبل 2014 تهديد مباشر لحدود العراق من خلال مواقعه في شمال شرق سوريا واذا ما حاول التجربة سيكون أمام خط دفاعي تتمثل بقوة الحدود يرافقها خط آخر للجيش من خلال ادواته من كاميرات وأبراج وجهد هندسي وطائرات استطلاع لذا الامكانيات مختلفة وقوة الردع ستكون حاسمة في اي تهديدات تمس أمننا".

وأشار الخفاجي الى، ان "خلاصة رؤية أمن العراق 2023 تتمحور في انهاء فلول داعش وتفكيك ما تبقى من خلاياه النائمة خاصة في المناطق التي تنشط بها بين فترة واخرى بسبب الجغرافية او وجود ملاذات يعتقد بانها آمنة له".

وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت في وقت سابق عن تراجع هجمات عناصر "داعش" خلال الفترة الأخيرة، بشكل واضح، بفعل الضربات الجوية"، مشيرة إلى أنّ أعداد عناصر التنظيم باتت قليلة جداً، وأنّ "الباقين يتحصنون في المناطق الجبلية والأماكن الوعرة الصعبة جغرافياً في أطراف محافظتي ديالى وكركوك وصحراء الأنبار وجنوب غرب نينوى".

وأجرت قيادة الجيش العراقي، مطلع آيار الماضي، مراجعة لخطط المرحلة المقبلة لـ"ملاحقة الجماعات الإرهابية وتضييق الخناق عليها"، محذرة من التراخي بتنفيذ الخطط.

وتخشى الحكومة العراقية من تراجع الملف الأمني ونتائجه على استقرار البلد. ووجّه رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، الشهر الماضي، القيادات الأمنية بالتأهب ومراجعة شاملة للخطط العسكرية، مشدداً على تغيير التكتيكات العسكرية المتبعة في المناطق التي تشهد نشاطاً لـ"داعش"، واتباع أساليب غير تقليدية للمواجهة، بالطريقة التي تضعف من قدرات عناصر التنظيم وتحدّ من حركتهم.