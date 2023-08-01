إحباط مخططات

2023/08/18 | 18:25 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة (18 آب 2023)، عن احباط "مخططات وصفتها بـ"الإجرامية" في ثلاث محافظات عراقيّة، فيما اعلنت توجيه ضربة "قاصمة" لتنظيم داعش الارهابي.

ومنذ بدء عام 2023، تم قتل 105 إرهابيين من عصابات داعش في عمليات مختلفة أغلبها ضربات جوية وعمليات نوعية، كما إن "جميع القتلى محليون".

ووفق المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي فإن عام 2023 يعد عاماً مميزاً في مكافحة التنظيمات الإرهابية، معتبرا أن هذا العدد من القتلى في مناطق معقدة جغرافياً في هذا الوقت يعد إنجازاً كبيراً في مجال العمل ضد الإرهاب ولمكافحة بقايا الارهاب في بعض المناطق التي يعتقدون بأنها ممكن أن تكون ملاذاً آمناً لهم".

ويقول الخفاجي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "الضربات الجوية الأخيرة في وادي الشاي بمحافظة كركوك، كانت نوعية لانها بُنيت على جهد استخباري وفني في ذات الوقت" لافتاً الى، ان "الاستخبارات نجحت في تحقيق اختراقات مهمة جداً لتكشف الخط الأمامي لهرم قيادات داعش الإجرامي في البلاد".

مقر القيادة

وأضاف، ان "الضربات الجوية التي استهدفت 3 من مضافات داعش في وادي الشاي، بواسطة المقاتلات العراقية (F16)، وكانت تمثل مقر قيادة للتنظيم، وتضم قدرات وامكانيات للتخطيط لعمليات ارهابية".

وأشار الخفاجي الى، ان "الضربات قتلت العديد من قيادات داعش ووفق المعلومات انهم من الخط الأول للتنظيم التي كانت تنوي شن عمليات اجرامية في كركوك وديالى وصلاح الدين، معتبرا إن" ماتعرض له داعش ضربة قاصمة لنواياه الارهابية".

أشلاء متناثرة

وكانت قيادة العمليات المشتركة، أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، عن نتائج قصف طائرات اف 16 العراقية لمضافة كبيرة لداعش في وادي الشاي في محافظة كركوك وتضم مقرات جوالة وغرف تحت الارض ومواضع رمي، والعثور على جثتي ارهابيين أحدهما مفخخة تم تفجيرها ميدانيا مع اشلاء متناثرة لارهابيين اثنين اخرين نتيجة الضربة الجوية المباشرة ودقتها.

وأشارت القيادة طبقا لبيان لها تلقته "بغداد اليوم"، الى تفجير أربع عبوات ناسفة ومجموعة من الرسائل بين الإرهابيين مكتوبة باليد والعثور على تجهيزات مدنية وعسكرية وأثاث ومواد غذائية وخزانات ماء ومضخات فضلا عن أعتدة وأسلحة.

ويرجع المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة الإنجاز بملاحقة وقتل الارهابيين الى أن إمكانات وقدرات القوات سواء الأمنية وعن طريق سلاح الجو، تشهد تطوراً مهما يواكبها تطور استخباري لملاحقة ومتابعة هذه الخلايا والمفارز في أعقد المناطق الجغرافية".

أساليب غير تقليدية

وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني قد أصدر توجيهات للقيادات الأمنية، قبل عدة أشهر، بالتأهب وإجراء مراجعات شاملة للخطط العسكرية، مشدداً على تغيير التكتيكات العسكرية المتبعة في المناطق التي تشهد نشاطاً لـ"داعش"، واتباع أساليب غير تقليدية للمواجهة، بهدف إضعاف قدرات عناصر التنظيم والحد من حركاتهم.

وكثّفت القوات الأمنية العراقية مؤخرًا العمل الاستخباري بمتابعة وتحديد تحركات عناصر تنظيم "داعش" في عموم المحافظات العراقية، ضمن استراتيجية أمنية جديدة جرى اعتمادها بالتوازي مع التحرك الميداني، وهو ما نجم عنه تراجع واضح في أعمال العنف والهجمات التي كانت قد نشطت مع مطلع العام الحالي.