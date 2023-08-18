’إخراج فئة الشباب من شبكة الحماية الاجتماعية’.. العمل تحسم الجدل

2023/08/18 | 18:30 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الجمعة، وجود قرار يقضي بإخراج فئة الشباب من شبكة الحماية الاجتماعية.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (18 آب 2023)، إنه "لا يوجد قرار يقضي بإخراج فئة الشباب من شبكة الحماية الاجتماعية"، مؤكدة أن "ما تناقلته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات بهذا الشأن لا أساس له من الصحة، ويفتقر إلى الدقة".

وأضافت، أن "المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية ممن لهم المقدرة على العمل بإمكانهم الحصول على قروض ميسرة حسب رغبتهم لإنشاء مشاريعهم الخاصة، في مقابل قطع الإعانة عنهم حسب ما جاء في قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014".

وأشارت، إلى أنها "حريصة على انتشال الأسر الفقيرة ومن هم دون خط الفقر وتعمل بمفردات قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 والذي أشار في مضمونه إلى فئات محددة ومنها الأسرة معدومة الدخل ونؤكد حرصنا على توفير القروض وفرص العمل".