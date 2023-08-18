الانتخابات المحلية.. المفوضية تعلن تسجيل أكبر عملية تحديث لبيانات الناخبين

2023/08/18 | 18:30 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الجمعة، تسجيل أكبر عملية تحديث لبيانات الناخبين استعداداً للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، فيما علقت على انتخابات برلمان إقليم كردستان.

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وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (18 آب 2023)، إنه "نظراً للإقبال الكبير على مراكز التسجيل في عموم المحافظات بدون استثناء، تم تمديد مدة تحديث بيانات الناخبين؛ لرفع نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة"، لافتاً، إلى أن "مدة التمديد ستشهد إنجازاً كبيراً؛ لأن الدوام سوف يكون من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساء؛ لإعطاء فرصة للموظفين الذين لديهم التزامات صباحاً، إضافة إلى العمل يومي الجمعة والسبت".

وأضاف جميل، أن "هذه الخطوات تستمر إلى يوم الأحد المقبل مع انتهاء مدة التمديد؛ لتحقيق فرصة أخيرة للمواطنين لتحديث بياناتهم للمشاركة في الانتخابات المقبلة".

ولفت، إلى أن "الفترة الماضية شهدت أكبر عملية تحديث بيانات، إذ سجلت المفوضية خلال الفترة الأساسية لتسجيل الناخبين وتحديث بياناتهم ما يقارب النصف مليون ناخب، فيما شهدت المدة التي أضافتها المفوضية 300 ألف ناخب، ومن ثم تحديث بيانات 872 ألفاً و399 مواطناً، مع توجه كبير لمراكز المراجعة من المواطنين، لذلك استوجب التمديد مرة أخرى".

وأكد، أن "التمديد الحالي، هو الأخير وسوف يتزامن مع انتهاء مدة تقديم المرشحين، وبعد ذلك ستبدأ مرحلة تحليل البيانات، أما بالنسبة لتوزيع بطاقة الناخب فالمفوضية مستمرة بتوزيعها وسيضاف عدد آخر يصل إلى ما يقارب المليوني بطاقة، لتوزيعها في الفترة المقبلة"، مؤكداً، أن "الفرق الجوالة تبذل جهوداً كبيرة جداً رغم كل الظروف والتحديات في إنجاز عملها ورفع نسبة التحديث والتوزيع".

وأشار، إلى أن "هناك تفاعلاً كبيراً من قبل المواطنين، وتصل مراجعتهم بعض الأحيان إلى 50 ألف مواطن لمراكز التسجيل بعموم العراق بما فيها المراكز الموجودة في إقليم كردستان".

وبخصوص انتخابات إقليم كردستان، قال جميل، إن "المفوضية لديها عمليات تحديث مستمرة في الإقليم استعداداً لانتخابات برلمان كردستان".

من جانبها، قالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في تصريح للوكالة نفسها، إن "مجلس المفوضين مَدّد مرحلة تحديث بيانات الناخبين 5 أيام؛ لتحديث وتسجيل أكبر عدد من الناخبين، مع مراعاة التوقيتات الزمنية لجدول العمليات".

ولفتت الغلاي، إلى أن "مجلس المفوضين هو صاحب القرار الأول والأخير ولديه دراية في الفترات والتوقيتات الزمنية الخاصة بالعملية الانتخابية وإمكانية السماح بالتمديد ضماناً لحقوق الناخبين للمشاركة في الانتخابات".

وأكدت، أن "مفوضية الانتخابات ما زالت ملتزمة بعملها بحسب جدول العمليات، وإجراء الانتخابات بتاريخ 18 كانون الأول 2023".

وأوضحت، أن "عملية تسجيل الأحزاب والتحالفات وتقديم قوائم المرشحين للأحزاب والتحالفات أسفرت عن 222 مرشحاً لغاية يوم أمس".