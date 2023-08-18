العمل ترد على مستشارة السوداني: لا يوجد قرار بإخراج الشباب من رواتب الإعانة

2023/08/18 | 18:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة (18 آب 2023) عدم وجود قرار يقضي بإخراج فئة الشباب من شبكة الحماية الاجتماعية.

وامس الخميس (17 آب 2023)، طالبت سناء الموسوي مستشارة الشؤون الاجتماعية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بإخراج الشباب من رواتب شبكة الاعانة الاجتماعية.

وقالت الموسوي في تصريح متلفز: "يجب إخراج الشباب من بيانات الرعاية الاجتماعية"، مبينة "اقترحنا شمول المتسولين برواتب الرعاية".

وأضافت "حجب رواتب الرعاية عن القادرين عن العمل غير مطروح حالياً"، مبينة ان "بعض الشباب قدموا على القروض منذ 2016 ولم يتسلموها حتى الآن".

لكن الموسوي أصدرت، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن مطالبتها باخراج الشباب من رواتب الإعانة وقالت في لقاء متلفز وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "الإعانة الاجتماعية مستمرة للشباب العاطلين عن العمل إلى حين توفير فرص عمل لهم وكذلك منحهم 400 الف قرض في موازنة 2023 بالاضافة الى 600 الف إعانة اجتماعية ودعم القطاع الخاص".

وأكدت الموسوي أنه "لايمكن إيقاف الإعانة الاجتماعية عن الشباب مالم يتم توفير لهم فرص عمل ومنحهم قروض يستطيعون من خلالها فتح مشاريع صغيرة تؤمن لهم العيش الكريم".