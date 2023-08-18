ضبط مدير في وزارة النقل متلبساً بالرشوة

2023/08/18 | 20:26 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الجمعة، عن ضبط مديـر في وزارة النقـل متلبس بالرشـوة في المثنى.

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وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (18 آب 2023)، إنها "نفذت عمليَّة ضبط لمدير الشركة العامَّة لإدارة النقل الخاص في المثنى مُتلبّس بتسلم رشوة، فضلاً عن كشف تلاعبٍ ومُخالفاتٍ في تخصيص (499) قطعة أرضٍ سكنية لمنتسبي دائرة صحَّة كربلاء".

وأشارت، إلى أن "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المثنى، التي انتقلت إلى مرآب السماوة، تمكَّنت من ضبط مدير الشركة العامَّة لإدارة النقل الخاصّ في المحافظة، ومسؤول الحاسبة في الشركة؛ وفق أحكام المادة (307) من قانون العقوبات، متلبسين بتسلُّم مبلغ مالي (رشوة) من أحد المواطنين، بعد ابتزازه وحجز المركبة العائدة له دون وجه حق"، مبينة أن "المُتَّهمين أوهما المواطن بوجود ديونٍ مُترتّبةٍ على المركبة واجبة الدفع؛ بالرغم من عدم وجود أي ديونٍ عليها، حسب نتائج التحري التي أجراها الفريق".

وأوضحت، أن "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في كربلاء، التي انتقلت إلى القسم القانوني في مُديريَّة البلديَّة، كشفت عن مخالفاتٍ وتلاعبٍ في تخصيص (499) قطعة أرضٍ سكنيَّة لمُنتسبي دائرة صحَّة المحافظة؛ لمخالفتها للضوابط، بحسب محضر لجنة توزيع الأراضي السكنيَّة في المحافظة".

وتابعت، أن "المُخالفات شملت تزوير بطاقات سكنٍ وكتب معلومات وكتب التأييد الصادرة عن الشعبة القانونيَّة في دائرة الصحَّة، فضلاً عن عدم وجود أوليَّات بعض المنتسبين لدى شعبة الأملاك في مُديريَّة بلديَّة كربلاء، ومخالفة القرار (120 لسنة 1982)، لافتة إلى ضبط أصل كتب التأييد الصادرة عن دائرة الصحَّة والتعهُّدات الخطيَّة المُقدَّمة من قبل مُوظفيها".

وأوضح البيان، أن "فريق مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة ذي قار لاحظ مُخالفاتٍ رافقت قيام رئيس هيئة استثمار المُحافظة بمنح رخصة استثماريَّة إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة على عقارٍ في موقع مُميز"، مُنبهة بأن "المُخالفات شملت عدم وجود خطاب جهة التمويل، وعدم الإعلان عن الفرصة الاستثمارية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة ووسائل الإعلام".