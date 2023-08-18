زيارة مسرور بارزاني إلى الإمارات تتصدر عناوين كبريات وسائل الإعلام من المحيط إلى الخليج

2023/08/18 | 20:33 - المصدر: اخبار الخليج

سلطت الصحف والوسائل الإعلامية الضوء على زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ولقائه رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من خلال إبراز عناوين مهمة تركزت على أهمية هذه الزيارة وما يمكن أن تحمله من نتائج.

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وتوضح هذه العناوين البارزة مدى أهمية العلاقات الثنائية بين الإمارات وإقليم كردستان، الأمر الذي أغفل عنه الإعلام المحلي ولم يسبر أغوار أهمية الزيارة، مكتفياً بيان رسمي.

صحيفة الخليج

سلطت صحيفة الخليج الضوء على جهود تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وإقليم كردستان العراق، حيث أشارت إلى لقاء محمد بن زايد مع مسرور بارزاني لبحث تطوير العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات، مع التركيز على التعاون الاقتصادي والاستثمار.

وكالة الأناضول التركية

أكدت وكالة الأناضول التركية على أهمية اللقاء بين محمد بن زايد ومسرور بارزاني من خلال عنوانها الذي يشير إلى "رئيس الإمارات يبحث مع بارزاني دعم العلاقات الثنائية"، حيث تم تسليط الضوء على أهمية تعزيز التعاون بين الإمارات وإقليم كردستان لتحقيق مصالح مشتركة.

شبكة مباشر الإخبارية

أشارت شبكة مباشر الإخبارية إلى توجهات اللقاء من خلال عنوانها "محمد بن زايد ورئيس حكومة كردستان العراق يبحثان تطوير مختلف أوجه التعاون"، حيث تناولت تفاصيل اللقاء والنقاشات حول تعزيز التعاون في مجالات متعددة بين الإمارات وإقليم كردستان.

سكاي نيوز عربية

ركزت سكاي نيوز عربية على أهمية اللقاء بين الجانبين من خلال عنوانها "محمد بن زايد يستقبل رئيس حكومة كردستان العراق"، مسلطة الضوء على استقبال محمد بن زايد لمسرور بارزاني وتناولهما سبل تعزيز ودعم العلاقات الثنائية.

صحيفة الشروق المصرية

أشارت صحيفة الشروق المصرية إلى نطاق النقاشات بين الجانبين من خلال عنوانها "محمد بن زايد يناقش مع بارزاني العلاقات مع العراق عامة وإقليم كردستان"، حيث ركزت على نتائج اللقاء والأجندة المشتركة لتعزيز التعاون بين الدولة والإقليم.

صحيفة العين الإخبارية

تناولت صحيفة العين الإخبارية مضمون اللقاء من خلال عنوانها "محمد بن زايد يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق"، مشيرة إلى أهمية الاجتماع ودوره في تعزيز التعاون وتطوير العلاقات بين الجانبين.

شبكة يني شفق التركية

أبرزت شبكة يني شفق التركية لقاء مسرور بارزاني ومحمد بن زايد من خلال عنوانها "اجتماع بين بن زايد وبارزاني في أبو ظبي"، حيث تناولت تفاصيل الاجتماع وأهمية التعاون بين الجانبين.

وكالة أنباء البحرين

أكدت وكالة أنباء البحرين على أهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين من خلال عنوانها "رئيس دولة الإمارات يبحث مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتنميتها"، مسلطة الضوء على مجموعة من القضايا التي تم مناقشتها لتطوير التعاون بين الدولة والإقليم.

صحيفة صدى البلد

سلطت صحيفة صدى البلد الضوء على أهمية اللقاء من خلال عنوانها "الإمارات.. محمد بن زايد يلتقي رئيس حكومة إقليم كردستان"، حيث نقلت أخبار اللقاء والمواضيع التي تمت مناقشتها لتعزيز العلاقات بين الإمارات وإقليم كردستان.

صحيفة المشهد العربي

أشارت صحيفة المشهد العربي إلى أهمية اللقاء بين الجانبين من خلال عنوانها "الشيخ محمد بن زايد يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق"، حيث تناولت تفاصيل الاجتماع وأهمية تعزيز التعاون وتطوير العلاقات.

الشارقة 24

أبرزت الشارقة 24 أهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين من خلال عنوانها "رئيس الدولة يبحث ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق تعزيز العلاقات"، حيث تناولت نتائج الاجتماع وأهمية تعزيز التعاون بين الجانبين.

صحيفة المدينة السعودية

تناولت صحيفة المدينة السعودية أهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين من خلال عنوانها "رئيس الإمارات يبحث مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق سبل تعزيز العلاقات"، حيث تطرقت إلى مجموعة من القضايا التي تم مناقشتها لتطوير التعاون بين الدولة والإقليم.

تهامة الإخبارية

سلطت تهامة الإخبارية الضوء على تعزيز العلاقات بين الجانبين من خلال عنوانها "رئيس الإمارات يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق"، حيث نقلت تفاصيل الاجتماع وأهم النقاشات لتعزيز العلاقات بين الدولة وإقليم كردستان.

صحيفة أخبار الخليج

أكدت صحيفة أخبار الخليج على تعزيز العلاقات بين الجانبين من خلال عنوانها "رئيس الدولة يبحث مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مختلف أوجه العلاقات وسبل تنميتها"، حيث ركزت على نتائج اللقاء وأهم الجهود المشتركة لتطوير العلاقات.