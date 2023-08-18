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ممثل العراق يخسر ثاني مواجهاته في بطولة الاندية العربية لكرة اليد

ممثل العراق يخسر ثاني مواجهاته في بطولة الاندية العربية لكرة اليد
ممثل العراق يخسر ثاني مواجهاته في بطولة الاندية العربية لكرة اليد
2023/08/18 | 20:40 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ خسر فريق نادي الحشد الشعبي في ثاني مواجهاته ضمن منافسات بطولة الاندية العربية لكرة اليد أمام البنك الأهلي المصري بنتيجة 29 - 33 هدفاً.

وتستضيف مدينة القطيف في المملكة العربية السعودية بطولة الأندية العربية 38 لكرة اليد للفترة من 16 -27 من شهر آب الحالي.

وكان ممثل كرة اليد العراقية نادي الحشد الشعبي، خسر يوم الأربعاء الماضي في اولى مبارياته في بطولة الاندية العربية امام نادي مضر السعودي 20-37 هدفاً.

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