ممثل العراق يخسر ثاني مواجهاته في بطولة الاندية العربية لكرة اليد

2023/08/18 | 20:40 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ خسر فريق نادي الحشد الشعبي في ثاني مواجهاته ضمن منافسات بطولة الاندية العربية لكرة اليد أمام البنك الأهلي المصري بنتيجة 29 - 33 هدفاً.

وتستضيف مدينة القطيف في المملكة العربية السعودية بطولة الأندية العربية 38 لكرة اليد للفترة من 16 -27 من شهر آب الحالي.

وكان ممثل كرة اليد العراقية نادي الحشد الشعبي، خسر يوم الأربعاء الماضي في اولى مبارياته في بطولة الاندية العربية امام نادي مضر السعودي 20-37 هدفاً.