الخارجية تصدر توجيهاً بشأن منح سمات الدخول للزيارة الأربعينيّة

2023/08/18 | 20:40 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حُسين، اليوم الجمعة (18 آب 2023)، توجيهاً بتعظيم جهود البعثات العراقيّة كافّة من أجل منح سمات الدخول للزيارة الأربعينيّة.

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحّاف في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن وزير الخارجية "وجه بتعظيم جهود البعثات العراقيّة كافّة من أجل منح سمات الدخول للزيارة الأربعينيّة"، لافتا الى أن "البعثات العراقية تعمل على مدار الساعة لتسهيل منح سمات الدخول للعراق ومن كافة الدول".

واضاف أن "غرفة إستجابة عاجلة تعمل في الدائرة القنصلية في الوزارة وتُشرف على عمل كافة البعثات العراقية لإنجاح موسم الزيارة"، مؤكدا أن "وزارة الخارجية تعمل على تعزيز السياحة الدينية".

وكان مجلس الوزراء، أصدر في 15 آب الجاري، وفي مجال التهيئة والتنظيم لزيارة إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، تعديلًا لقرار مجلس الوزراء (23437) لسنة 2023 الخاص بسمات الدخول لزوّار الزيارة الأربعينية ليصبح كالآتي: (جعل سمات الدخول للزوار من مواطني دول اليمن ولبنان وباكستان وأفغانستان مجانًا من بداية شهر صفر حتى نهايته).



