بالأرقام.. إحصائية لعمليات ضبط المشتقات النفطية منذ بداية 2023

2023/08/18 | 20:46 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مديرية شرطة الطاقة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الجمعة (18 آب 2023)، عن إحصائية لعمليات ضبط المشتقات النفطية خلال العام الحالي.

وقال مدير عام شرطة الطاقة اللواء الركن ظافر الحسيني في تصريح للوكالة الرسمية تابعته "بغداد اليوم"، إن "مديرية شرطة الطاقة مستمرة بتنفيذ واجباتها الأمنية وحسب الأوامر التي تصدر من المراجع وبالتنسيق المشترك مع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الوطنية، فضلا عن تشكيل فرق مشتركة خلال العمليات الأمنية التي تقوم بها".

وأضاف، أن" المديرية تمكنت منذ بداية العام الحالي ولغاية الآن من ضبط 489 صهريجا و100 وكر لتهريب المشتقات النفطية، ومصادرة 23 مليونا و308 ألف لتر من الوقود، وإلقاء القبض على 553 متهماً، وكذلك ضبط محطتي وقود مخالفة".

وتابع، أن" مديرية شرطة الطاقة لديها 9 ألوية منتشرة في جميع مناطق البلاد تقوم بعملياتها الاستباقية، وهذه الألوية مستمرة بمكافحة تهريب المشتقات النفطية وحسب قاطع مسؤوليتها إضافة إلى المنشآت النفطية العراقية المنتشرة بمناطق العراق كافة، مؤكدا، أن" المديرية ساعية في ضبط عمليات التهريب وإلقاء القبض على المهربين".

وأكد الحسيني، أن" عمليات تهريب المشتقات النفطية انخفضت على مستوى العراق وبنسبة 90% مقارنة بالأعوام السابقة".

وأشار، إلى أن" مديرية الشرطة وضعت منذ بداية العام الحالي خططا استباقية ونوعية وتم عرضها على وزير الداخلية وتمت المصادقة عليها، والتي تضمنت تنسيقا مشتركا بين مديرية شرطة الطاقة ووكالة الاستخبارات والتحقيقات لتزويدنا بمعلومات عمليات التهريب، إضافة إلى المعلومات التي تأتي عن طريق الخط ساخن".

وبين الحسيني، أن" مفارز مديرية شرطة الطاقة قامت بعمليات نوعية ومداهمة أوكار تهريب المشتقات النفطية على مستوى العراق وحققت نتائج كبيرة في عمليات الضبط ، مشيرا، إلى أنه" تم إعادة أكثر من 23 مليونا ونصف المليون لتر من الوقود إلى الدولة"