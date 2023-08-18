القبض على 11 متسللاً أجنبياً حاولوا اجتياز الحدود في دهوك

2023/08/18 | 20:46 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- دهوك

ألقت قوات الحدود، اليوم الجمعة (18 آب 2023) القبض على (11) متسللاً اجنبياً حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية في محافظة دهوك.

وذكر بيان لقيادة قوات الحدود تلقته "بغداد اليوم"، انه "ومن خلال المتابعة الميدانية المستمرة لمنع حالات التسلل والتهريب، تمكن الفوج الثالث في لواء الحدود الاول ضمن قيادة حدود المنطقة الاولى في عمليات منفصلة من القاء القبض على (11) متسللاً اجنبياً حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية في محافظة دهوك".

وأضاف "تم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين".