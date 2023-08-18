واقع مخدرات العراق

2023/08/18 | 20:46 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو لجنة الامن النيابي النائب ياسر اسكندر وتوت، اليوم الجمعة (18 آب 2023)، ان التفاصيل الخطيرة المتعلقة بالمخدرات تعادل اضعاف ماينشر في وسائل الاعلام، فيما أكد وجود توافق سياسي على جعل ملف المخدرات في هرم اولويات الامن القومي للبلاد.

وقال وتوت في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ستة مخاطر تهدد أمن العراق بشكل مباشر بسبب ملف المخدرات والتي تتدفق من 4 جهات ابرزها دول الجوار"، لافتا الى ان "الخطر الحقيقي لهذه الآفة يفوق أضعاف ما ينشر في وسائل الاعلام ما يتطلب مواقف جادة من سرطان يهدد المجتمع العراقي بكل مكوناته".

واضاف، أن "انشاء سجون خاصة بالمتهمين بالمخدرات ومستشفيات وردهات لمعالجة الادمان ضرورة قصوى"، لافتا الى "وجود توافق سياسي على جعل ملف المخدرات ضمن أولويات الامن القومي في البلاد".

واشار الى ان "نتائج مهمة تحققت في تفكيك شبكات خطيرة على مستوى البلاد في 7 محافظات خلال الاشهر الماضية"، مشيدا بـ"دور وزير الداخلية في دعمه لملف المكافحة لكن الامر يحتاج الى جهد نيابي اكبر من خلال دعم كل الاجراءات القانونية التي تقود الى تفكيك اي شبكات ومواجهتها بحسم من اجل منع تسرب هذه السموم الى الشوارع".

وكشفت مديرية مكافحة المخدرات منذ ايام، عن وجود 7 الاف معتقل بالمخدرات قيد التحقيق، فضلا عن اصدار الحكم بحق 4 الاف معتقل بتهم المخدرات.

وفي 2022 بلغ عدد المعتقلين بتهم المخدرات نحو 17 الف شخص ارتفاعا من 12 الف شخص في 2021.