ريال مدريد يعلن رحيل مارفن بارك عن الفريق

2023/08/18 | 21:15 - المصدر: واع

متابعة- واعأعلن نادي ريال مدريد، اليوم الجمعة، رحيل أحد لاعبيه على سبيل الإعارة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.وقال النادي الأبيض في بيان عبر موقعه الرسمي:" توصل ريال مدريد لاتفاق مع لاس بالماس على انتقال اللاعب مارفن بارك لمدة موسم على سبيل الإعارة، حتى 30 حزيران 2024".يشار إلى أن الجناح الإسباني (23 عاما) لعب الموسم الماضي مع فريق بالماس أيضًا على سبيل الإعارة، وشارك في 24 مباراة بدوري الدرجة الثانية سجل خلالها هدفا وصنع آخر.ويستعد ريال مدريد لمواجهة ألميريا، غدًا السبت، ضمن الجولة الثانية من الليجا، حيث حقق الملكي انتصارا مهما في الجولة الافتتاحية على أتلتيك بيلباو في معقله (2-0).