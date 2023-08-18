2023/08/18 | 22:35 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، اليوم الجمعة، الإطاحة بشبكتين تمارسان عمليات الإتجار بالبشر والابتزاز الإلكتروني في بغداد.وقال بيان للمديرية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "ضمن الحملات المتواصلة التي تنفذها المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع التي تهدف إلى ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة، إذ تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد من إلقاء القبض على شبكة مختصة بالإتجار بالبشر في منطقة السيدية ببغداد بعد ضبطهم بالجرم المشهود أثناء قيامهم بعملية بيع لأحد الأطفال البالغ من العمر خمسة أشهر مقابل مبلغ من المال، صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة (6) أولا من قانون الإتجار بالبشر، حيث تم تسليمهم إلى مديرية الجريمة المنظمة أصوليا".وأضاف، أن "مفارز المديرية ذاتها تمكنت من القبض على مطلوبين اثنين للقضاء وفق أحكام المادة (430) في منطقة العرصات ببغداد لقيامهما بعمليات ابتزاز المواطنين عبر برامج التواصل الاجتماعي وتهديدهم مقابل مبالغ مالية باستخدام أسماء وهمية في إدارة تلك المواقع"، مبينا، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما إلى الجهات ذات الاختصاص".