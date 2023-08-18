الاتصالات: البدء بإطلاق خدمة الإنترنت لمشروع النفاذ الضوئي في نينوى

2023/08/18 | 22:36 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلنت وزارة الاتصالات، الجمعة، عن خطتها في البدء بإيصال خدمة الكيبل الضوئي لعدد من المناطق في محافظة نينوى.

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وقال بيان للوزارة تلقى "ناس" نسخة منه، (18 آب 2023)، إن "وزيرة الاتصالات هيام الياسري وخلال متابعتها الحثيثة وسعيها المستمر لإيصال خدمة الإنترنت لجميع محافظات العراق أوعزت بالبدء في إيصال خدمة الكيبل الضوئي لعدد من المناطق في محافظة نينوى بالتعاون مع الشركة المشغلة للمشروع".

وأضاف، أن "الخدمة شملت مناطق (المهندسين، الزراعي، الثقافة، الوزراء، الشرطة، النركال، الأندلس)"، مشيرا، إلى أنه "تم تخصيص رقم خدمة العملاء 6337 للاتصال به من قبل المواطنين الراغبين بالحصول على هذه الخدمة".

ولفت، إلى أن "التقنية تقدم إمكانيات متعددة تمتاز بالجودة والسرعة العالية"، مؤكدا، أن "الوزارة مستمرة بتنفيذ خططها وستبذل الجهود والإمكانيات لشمول جميع مناطق نينوى بخدمة الإنترنت في الفترة القليلة المقبلة".